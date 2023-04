“Engie mikt op akkoord voor de zomer over kernuitstap”

Volgens Engie-CEO Catherine MacGregor is het de bedoeling om nog voor de zomer tot een “globaal akkoord” te komen met de Belgische regering over de levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales en de maximumfactuur voor de berging van het nucleaire afval. Dat heeft ze woensdag gezegd op de aandeelhoudersvergadering, zei premier Alexander De Croo donderdag aan tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

De Croo kreeg vragen over de lopende onderhandelingen met Engie van Bert Wollants (N-VA) en François De Smet (DéFI). De premier weidde daar niet over uit, maar verwees wel naar een uitspraak van zijn gesprekspartner, Engie-CEO Catherine MacGregor. Zij had het op de aandeelhoudersvergadering over “constructieve onderhandelingen” en een “globaal akkoord voor de zomer”, zei hij. “Ik ben blij dat ze exact dezelfde boodschap brengt als de Belgische regering.”

De regering sloot begin dit jaar al een akkoord met Engie over het langer openhouden van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3. Sindsdien wordt er onder meer nog onderhandeld over een maximumfactuur voor de ontmanteling van de oudere reactoren en de berging van het kernafval. Het was de bedoeling om dat bedrag midden maart af te kloppen, maar dat lukte niet.

Volgens Wollants talmt de regering met de gesprekken. De Smet vreest dat de centrales van Doel 4 en Tihange 3 niet op tijd zullen kunnen heropstarten omdat Engie vooralsnog geen brandstof zou hebben besteld.