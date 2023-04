Iedereen is klein begonnen. Van de Champions League-winnaar over de Gouden Schoen tot een doorsnee-eersteklasser, de eerste voetbalstappen werden gezet op provinciale velden. Tijdens onze verkiezing van ‘Beste Club van Limburg’ gaan we ook op zoek naar de roots. De roots van FC Limburg. Vandaag: Leandro Trossard bij Lanklaar VV.