Vanavond starten de play-offs in de Jupiler Pro League: alles wat u moet weten over de ontknoping van onze competitie

Nog zes speeldagen. Daarna weten we wie zich tot landskampioen van het seizoen 2023-2024 kroont en wie welk Europees ticket pakt. Hieronder alles wat u moet weten over de ontknoping van de Jupiler Pro League

Atypische start

Club Brugge en Racing Genk trappen zondag de Champions’ Play-offs af, maar zoek dit weekend nog niet naar Union. De Brusselaars komen pas voor het eerst in actie op woensdag 3 mei omdat tegenstander Antwerp eerst nog de bekerfinale speelt zondag. In de Champions’ Play-off krijgen de ploegen zo een ongelijke start, waar vooral Union dus de pineut van is. De Brusselse club heeft immers een kortere voorbereiding dan de rest op speeldag 2, want op zaterdag 6 mei wacht Club Brugge al.

© BELGA

Iedereen supportert voor Antwerp in bekerfinale

Als Antwerp de beker wint, is iedereen in de Champions’ Play-offs en de nummer vijf in de Europe Play-offs zeker van een Europees ticket. Een barragewedstrijd tussen de nummer vier van Play-off 1 en de winnaar van de Europe Play-offs is dan overbodig. Als KV Mechelen zondag de beker wint, komt die barragewedstrijd er wel.

Hoe staat iedereen ervoor?

Racing Genk eindigde als eerste in de reguliere competitie en is daardoor al zeker van een Europees ticket. De Limburgers hebben bovendien dankzij die eerste plek altijd het voordeel bij een gelijke stand met Union en Club Brugge.

Als Genk of een andere ploeg echter gelijk eindigt met Antwerp, is het voordeel altijd voor stamnummer 1. Genk, Union en Club Brugge eindigden de reguliere competitie immers allemaal met een oneven aantal punten, waardoor ze bij de halvering van de punten een half puntje (*) cadeau kregen.

© BELGA

Huidig klassement POI:

1. KRC Genk 38 punten*

2. Union 38*

3. Antwerp 36

4. Club Brugge 30*

In de Europe Play-offs zijn AA Gent en Cercle Brugge in het voordeel bij een gelijke stand. Zij kregen in tegenstelling tot Standard en Westerlo geen half punt (*) cadeau na de halvering van de punten.

Huidig klassement POII:

1. AA Gent 28 punten

2. Standard 28*

3. Westerlo 26*

4. Cercle Brugge 25

Pas in eerste weekend van juni ontknoping

Dit seizoen duurt door het WK in Qatar afgelopen winter langer dan ooit tevoren. Pas twee weken later dan vorig seizoen zullen we de eindstand van onze competitie kennen. Op zondag 4 juni om 18u30 staat de laatste speeldag van de Champions’ play-offs pas op het programma. Een dag eerder om 20u30 worden de Europe Play-offs afgewerkt.

© BELGA

De laatste keer in het huidige format

Vanaf volgend seizoen krijgen we opnieuw zestien in plaats van achttien clubs in de Jupiler Pro League en ook de play-offs veranderen. In het seizoen 2023-2024 zitten in Play-off 1 en Play-off 2 opnieuw elk zes clubs, de halvering van de punten blijft. En ook de resterende vier ploegen spelen play-offs, om het behoud en zonder halvering van de punten. Zo zijn volgend seizoen alleen de eerste twaalf clubs na de reguliere competitie al zeker van een verlengd verblijf in 1A.