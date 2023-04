Opnieuw bank in de problemen in de VS, en wellicht is het niet de laatste: “Gelukkig heel andere situatie dan in Europa”

De First Republic Bank is momenteel het tegenovergestelde van “strong and stable”. — © REUTERS

In de VS is opnieuw een bank in nood. De fors gestegen rente duwt de First Republic Bank richting de afgrond, en de hoop is klein dat ze nog gered kan worden. Volgens analisten is het niet de laatste regionale bank in de VS die dreigt te verdwijnen, en gelukkig lijkt de impact op de banken in Europa beperkt te blijven.

Voor hoeraberichten moet je dezer dagen nog steeds niet op de economiepagina’s van Amerikaanse kranten kijken. De inflatie blijft er erg hoog, en nadat Silicon Valley Bank uit Californië en Signature Bank uit New York door een ‘bankrun’ – klanten die massaal hun geld van hun rekening halen uit angst – failliet gingen, zit nu ook First Republic Bank uit San Francisco in slechte papieren.

Het aandeel van de bank, die een rijk cliënteel lokte met erg goedkope leningen op voorwaarde dat zij hun spaargeld er ook op een rekening zetten, kelderde de voorbije dagen. Dinsdag halveerde de waarde van het aandeel, woensdag ging er nog eens 30 procent af. Van de 147 dollar per aandeel waarop de aandelen van de bank in februari piekten, blijft nu nog slechts 5,69 dollar over. Allemaal door de stijgende rentes en de rijke klanten die hun geld weghaalden om het elders te beleggen. Als reactie ging de bank al meer dan honderd miljard euro lenen en werden ontslagen aangekondigd en investeringen afgebouwd.

Toen Silicon Valley Bank in slechte papieren zat, gingen klanten uit angst massaal hun geld van hun rekening halen. — © Boston Globe via Getty Images

Grote bezorgdheid

Dat opnieuw een bank in de problemen zit, veroorzaakt andermaal bezorgdheid binnen de bankensector en binnen de Amerikaanse overheid. Een oplossing zou kunnen zijn dat een grote bank First Republic opkoopt – zoals eerder Credit Suisse ook van de ondergang gered werd –, maar Amerikaanse analisten achten de kans niet groot dat het gebeurt. “De verliezen zijn gewoon te groot”, klinkt het bij een bron van The Washington Post. Ook de overheid lijkt niet geneigd om First Republic te redden. Hoe het dan wel verder moet, lijkt niemand te weten.

De bankencrisis houdt dus aan, al is het nog steeds klein bier in vergelijking met die van 2008. “Maar het zou best kunnen dat er nog van die regionale banken in de VS zullen verdwijnen”, zegt Veronique Goossens, hoofdeconoom van Belfius. “De onzekerheid is er groot en veel spaarders halen hun geld weg.” Dat is ook wat Amerikaanse analisten voorspellen. Bovendien is de regelgeving voor die regionale banken, anders dan de banken in Europa of grote Amerikaanse banken als Bank of America, sinds de hervormingen onder Donald Trump veel soepeler. “Ze moeten niet aan dezelfde stresstesten voldoen, wat wel zal gemaakt hebben dat ze extra kwetsbaar zijn”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING.

“Regionale banken in de VS zijn extra kwetsbaar”, aldus Peter Vanden Houte van ING. — © Bart Dewaele

De bankencrisis lijkt dan ook een Amerikaans verhaal te blijven. De krant Wall Street Journal schreef eerder deze week wel dat de spaarrentes in Europa mogelijk zouden stijgen als gevolg van de onzekerheid, maar dat zien beide hoofdeconomen niet gebeuren. De situatie is te verschillend, zeggen ze allebei. “In Europa gaat nog veel meer geld rond dan in de VS”, zegt Vanden Houte. “Daar halen veel mensen hun geld weg en steken het in geldmarktfondsen, die buiten de bankensector vallen. Daardoor zit minder geld bij de banken en hebben die meer stress. In Europa bestaan die fondsen niet.”