Wijer knalt 1 mei open, zondag 30 april om middernacht

Bij voetbalclub De Zwarte Stijlen / Nasser kennen ze ook iets van feesten. Vroeger richtten de leden de megafuif Wijer Davert in, nu beperken ze zich tot ‘Mei Openschieten’. “We mikken op maximaal 400 mensen en pakken uit met een unieke formule: muziek en pintjes à volonté. Een ideale opener van het muzikaal zomerseizoen dus”, zo blikt Peter Strauven van DZS/Nasser al vooruit. “ De avond begint met een uurtje podiumervaring opdoen voor de startende groep ‘This tomorrow’. Aansluitend garanderen we volle bak ambiance met toppers zoals ‘Clochards Deluxe’ en ‘Outback’. Om middernacht leggen we de muziek stil, want we gaan dan ook echt de mei openschieten. Dat doen we met carbuur in verfpotten. En daarna is het weer ambiance tot 2 uur.” Wie er ook bij wil zijn, is zondag 30 april welkom aan het voetbalveld van Wijer vanaf 19u30. “We willen het gezellig houden en laten daarom maximaal 400 mensen toe. Kaarten zijn daarom alleen verkrijgbaar in voorverkoop. We proberen doelbewust elk jaar de all-in prijs zo laag mogelijk te houden. Het hoofddoel van ons evenement is immers om de mensen véél plezier te geven voor weinig centen. Kaarten aan 25 euro zijn nog verkrijgbaar bij zowel Café Nasser als Café De Zwarte Stijlen, of bij onze bestuursleden.“

