Wat als iedereen in huis een hond wil, behalve papa? Assenaar Guy bundelt eigen verhaal in kinderboek

Amper twee jaar geleden richtte Assenaar Guy Daniëls zijn eigen uitgeverij Boekstappers op, intussen is hij al aan zijn zevende prentenboek toe. Bij elk verhaal hoort telkens ook een wandeling en een luisterspel dat hij exclusief verkoopt aan een gemeente in Vlaanderen. Dat is ook zo voor zijn nieuwste boek Papa wil geen hond. Daaraan koppelde hij een hondenwandeling. Want ja, ten huize Daniëls loopt er intussen tóch een vrolijke viervoeter rond.

De inspiratie voor zijn laatste boek moest Guy dus niet ver gaan zoeken. “Papa wil geen hond is inderdaad grotendeels het verhaal van ons gezin”, lacht Guy. “Het is een verhaal over drie kinderen en een vrouw die graag een hond willen en een papa die steeds ‘neen’ zegt. Ik heb zelf ook lang mijn been stijf gehouden, maar ondertussen hebben we dus wel een hond in huis. Elmo is een beetje de clown van ons gezin.”

Losloopweide

Hoofdpersonage in het nieuwste verhaal is Casper. Die droomt al van een hond van toen hij nog een peuter was. Ook zijn mama, zus en kleine broer zouden een hond in huis wel leuk vinden. Alleen papa is niet overtuigd. “Met drie kinderen in huis is het al druk genoeg”, zegt hij altijd. Of hij uiteindelijk overstag gaat, kom je te weten in het boek. “Of tijdens de wandeling”, vult Daniëls aan. “Daar hoort ook een luisterspel bij. De opdrachten werden op maat gemaakt voor zowel hond als baasje. Gemeentes kunnen de wandeling aankopen en ze bijvoorbeeld combineren met een losloopweide.”

Dominique Mertens zorgde voor de tekeningen in Daniëls’ nieuwste kinderboek. De twee werkten eerder al eens samen. “Hij heeft een warme, fantasierijke stijl van tekenen”, zegt Guy. “Ik werk niet met een vaste tekenaar, maar bekijk telkens wiens stijl er het best bij het verhaal past. Ook nu zijn we samen weer tot een prachtig resultaat gekomen.”

Verteltent

In het eerste bestaansjaar van zijn uitgeverij lanceerde Daniëls al vijf wandelingen en een fietstocht, nu komen er nog zes extra wandelingen bij. “Er waren al zes wandelingen in onze provincie en zelfs in enkele andere provincies”, vertelt Guy. “De komende maanden zullen ook de gemeentes Veurne, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne een wandeling aankopen. In het najaar stel ik mijn volgende boek Ratzooi alweer voor. Daarna wil ik opnieuw naar scholen trekken met mijn verteltent.”

Met zijn wandelingen en luisterspelen wil Guy zijn lezers boeken op verschillende manieren laten beleven. “Ik merk dat deze aanpak voor een heel nieuwe dynamiek zorgt”, aldus de auteur. “Het is ook fijn voor kinderen die nog niet kunnen lezen, want met de QR-codes kan je het verhaal ook beluisteren. Bij elk nieuw boek zijn er heel wat geïnteresseerde gemeentes, maar we proberen ons te beperken tot één gemeente per provincie.”

