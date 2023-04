In de jaren 90 vergaarde hij wereldfaam als deel van het legendarische hiphoptrio Fugees, vandaag kijkt Prakazrel ‘Pras’ Michel (50) aan tegen een leven achter de tralies. De Haïtiaans-Amerikaanse rapper is veroordeeld voor onder meer spionage en samenzwering, en stak daarbij zo’n 100 miljoen dollar in zijn zakken.