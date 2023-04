Bracht Miley Cyrus in het geheim nieuw album uit onder pseudoniem?

Heeft zangeres Miley Cyrus (30) een volledig album uitgebracht onder een pseudoniem? Daar wordt momenteel in de muziekwereld druk over gespeculeerd nadat het album van ene Clara Pierce verdacht veel op de stem van Cyrus blijkt.

Miley Cyrus deelde haar nieuwste album Endless Summer Vacation op 10 maart met de wereld, met daarop het bekende nummer Flowers. Op diezelfde dag publiceerde ook de onbekende, maar geverifieerde zangeres genaamd Clara Pierce haar album Down with me op Spotify. Daarop staan twaalf nummers die in hetzelfde poprock genre als Cyrus passen. En volgens fans herkennen ze ook de stem van de bekende zangeres in de nummers. Daardoor doet nu het gerucht de ronde dat Miley Cyrus een volledig album deelde onder een pseudoniem.

LEES OOK. RECENSIE. De nieuwe plaat van Miley Cyrus: verwachtingen van Flowers worden niet ingelost

Het is niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Fans en muziekkenners zien verschillende linken tussen de bekende zangeres en het Down with me-album. Zo zouden verschillende titels verwijzen naar elementen uit het leven van Cyrus, maar ook naar eerdere nummers. Ook de lyrics zouden verwijzen naar de voormalige Disneyster.

Volgens sommige fans wil Cyrus dat het geheime album ontdekt wordt, terwijl anderen denken dat het misschien om gelekte demo’s of nog niet uitgebrachte nummers gaat. Ook wordt er gedacht aan een AI-gegenereerd album.

Eén ding is zeker: toen het nieuws rond het Clara Pierce-album aan het licht kwam, werden alle twaalf nummers van Spotify verwijderd.

De zangeres zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

(sgg)