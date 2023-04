Westerlo bevestigt: “Maxim De Cuyper keert deze zomer terug naar Club Brugge”

In januari hoopte Hasan Cetinkaya, de vice-voorzitter van Westerlo, Club Brugge te overtuigen om Maxim De Cuyper nog een jaar langer te laten rijpen in de Kempen. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de seizoensrevelatie bij blauw-zwart aan het nieuwe seizoen zal beginnen.

“We hebben met Club gesproken”, bevestigt Cetinkaya. “Maxim keert deze zomer terug naar Brugge. Ik hoop dat hij daar zijn kans zal krijgen, want ik ben ervan overtuigd dat hij op termijn één van de sleutelspelers van de nationale ploeg kan worden. Dan moet hij wel blijven spelen en zichzelf ontwikkelen.”

De Cuyper in actie tégen Club Brugge. — © Isosport

In de zoektocht naar een opvolger heeft Westerlo een oogje laten vallen op Jordan Bos, een 20-jarige Australiër met Nederlandse roots. Bos is dit seizoen één van de sensaties bij Melbourne City FC, de leider in de Australische A-League. Hij heeft alvast een gelijkaardig profiel als De Cuyper: een snelle, dribbelvaardige wingback die graag de hele flank bestrijkt. In 24 wedstrijden was hij dit seizoen goed voor twee doelpunten en vijf assists. In maart maakte Bos in een oefenwedstrijd tegen Ecuador zijn debuut voor de Australische nationale ploeg.

Begin deze maand voerde zijn makelaar gesprekken met Manchester City, dat net als Melbourne City onderdeel is van de City Football Group, over Bos’ toekomst. Die onderhandelingen draaiden voorlopig op niets uit. Intussen mengt ook Westerlo zich in de debatten, maar andere Europese clubs liggen op de loer. Zo hebben ook Besiktas en Mönchengladbach de jonge flankspeler op de radar.