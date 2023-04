Opgedreven bromfiets getakeld in Dilsen

Een politieploeg van Maasland heeft woensdagavond rond 20.45 uur een bromfietser opgemerkt die zonder kenteken reed in de Saalweg in Dilsen. De 14-jarige jongen werd naar de kant gehaald. Hij verklaarde dat hij de bromfiets even wilde testen. De bromfiets was niet ingeschreven, niet verzekerd en opgedreven. De jongen had geen rijbewijs. De scooter werd getakeld.

maw