Triatleet Marten Van Riel is na malaise helemaal klaar voor comeback: “Wil revanche”

Triatleet Marten Van Riel is na bijna een jaar zonder wedstrijden klaar voor een terugkeer in competitie. De olympiër, vierde op de Spelen in Tokio, verschijnt op 13 mei aan de start van de World Triathlon Championship Series in het Japanse Yokohama.

Van Riel raakte in juni vorig jaar tijdens de World Triathlon Series in Leeds geblesseerd bij een valpartij. Hij liep een botoedeem op aan de enkel en mocht daardoor onder meer een kruis maken over het EK in München. Enkele maanden eerder had de Loenhoutenaar nog een parcoursrecord gevestigd op de Ironman 70.3 in Dubai (3u26:06).

Pas acht maanden na de val in Leeds kon Van Riel opnieuw vijf kilometer lopen. Zijn voornaamste doel dit seizoen is opnieuw fit geraken, legt hij donderdag uit. “Er gaat geen dag voorbij zonder te trainen. Ik wil een soort van revanche voor dat bijna verloren seizoen. Mijn enkel voelt nog niet als voor de val, maar ik merk progressie en dat houdt me recht, zowel op fysiek als op mentaal vlak.”

De 30-jarige Van Riel wil zich, eens volledig fit, kwalificeren voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Daar droomt hij van een podiumplaats, wat hem in 2021 net niet was gelukt in Tokio. “Ik probeer er nog niet te veel aan te denken, maar ik geef toe: dat is moeilijk. Parijs is een van de redenen waardoor ik weet waarom ik train. Waarom ik er iedere dag voor kies om af te zien.”