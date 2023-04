Rousseau verdedigt voorstel verplichte basisbanen, VDAB weerlegt cijfers over werkzoekenden

“Er is niets zo links of sociaal als mensen beschermen tegen werkloosheid.” Op die manier verdedigt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de kritiek op het voorstel voor de invoering van verplichte basisbanen voor wie twee jaar werkloos is. Ondertussen weerlegt de VDAB de cijfers die de voorzitter aanhaalde in dat voorstel. Die zijn volgens de organisatie niet correct.

Het voorstel richt zich op de Vlaamse langdurig werklozen. Het komt erop neer dat iemand die zijn werk verliest, vanaf dag één intensief door de VDAB wordt begeleid richting een nieuwe baan. Dat gaat gepaard met het aanbieden van opleidingen. Van de werkloze wordt dan weer verwacht dat hij minstens twee keer per maand op eigen houtje solliciteert.

Wie na twee jaar nog steeds zonder job zit, moet een basisbaan aanvaarden, of verliest zijn uitkering. Dat zijn banen die vandaag niet worden gedaan omdat ze niet rendabel zijn, maar die wel een belangrijke maatschappelijke meerwaarde hebben, zegt Vlaams parlementslid Thijs Verbeurgt. Hij haalt het voorbeeld aan van ondersteuning van leerkrachten. Die jobs kunnen worden aangeboden door publieke of private spelers. Er staan dan wel subsidies tegenover, maar volgens Verbeurgt staan daar aanzienlijke terugverdieneffecten tegenover.

Dat er kritiek op het voorstel zou komen, hadden ze bij de partij wel zien aankomen. Neigen de basisbanen niet vooral naar een beperking van de werkloosheid in de tijd? “Dit gaat over het aanbieden van een volwaardig loon in plaats van een uitkering. Dit zorgt ervoor dat mensen in een betere situatie zitten, met meer welbevinden en in een gezondere omgeving”, reageert Rousseau.

De kritiek komt ook van de kameraden van de PS, die in hetzelfde gebouw als Vooruit kantoor houden. “De PS heeft zelf ooit voorgesteld basisbanen in te dienen”, riposteert de voorzitter. Hij voegt er aan toe dat gelijkaardige projecten ook al lopen in Nederland, Oostenrijk en Denemarken en dat die positief worden onthaald. “Er is niet zo links of sociaal als mensen beschermen tegen werkloosheid. De grote meerderheid gaat erop vooruit als ze meewerkt.”

Hij vindt het ook verkeerd enkel op het sanctieluik te focussen. “We voorzien ook een tsunami aan begeleiding”, aldus Rousseau.

VDAB weerlegt

De socialistische partijvoorzitter zei in zijn voorstel dat minder dan 5 procent van de werkzoekenden het voorbije jaar een opleiding volgde en slechts 13 procent in die periode op verplichte sollicitatie moest. De Vlaams arbeidsbemiddelingsdienst nuanceert die uitspraken door te wijzen op het feit dat driekwart van de werkzoekenden begeleiding krijgt van de dienst.

Cijfers van de VDAB tonen ook aan dat 14 procent van de werkzoekenden een opleiding volgde of een voortraject zoals begeleiding in de sociale economie, inburgering of zorgbegeleiding. Dat laat de dienst woensdag weten in een reactie.

Wat de verplichte sollicitaties betreft, laat de VDAB weten dat het alleen werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering of jongeren in hun beroepsinschakelingstijd kan verplichten om te gaan solliciteren. “Wanneer mensen uit zichzelf gaan solliciteren, is het geven van een opdracht niet nodig. Ook wanneer iemand volop bezig is met een opleiding, is een sollicitatieopdracht weinig zinvol.”

Ook de bewering dat mensen niet kordaat genoeg naar een job worden toegeleid, weerlegt de VDAB. “In 2022 kregen één op de vijf werkzoekenden een sanctie of waarschuwing van de Vlaams arbeidsbemiddelingsdienst. Volgens de RVA ontving 5,6 procent van de VDAB een sanctie.”

De VDAB meldt ook nog dat 40,6 procent van de werkzoekenden die zich tussen juli en december vorig jaar hebben ingeschreven, binnen de drie maanden opnieuw werk vond.

Toch vindt Rousseau dat de begeleiding van de VDAB te wensen overlaat. Met zijn voorstel wil hij dat werkzoekenden actiever begeleid worden door de Vlaams arbeidsbemiddelingsdienst. Wie na twee jaar nog steeds geen job heeft, moet een ‘basisbaan’ aannemen. Doet de werkzoekende dat niet, dan vervalt de werkloosheidsuitkering.