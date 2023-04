Kostas Laifis kondigt zijn nakende vertrek aan bij Standard

Kostas Laifis (29) is mogelijk bezig aan zijn laatste weken als speler van Standard. De Cypriotische verdediger kondigde vanmiddag aan dat hij na zeven jaar in Luik toe is aan een nieuwe uitdaging. “Ik ben dankbaar voor wat ik hier heb mogen meemaken.”

Laifis ligt na dit seizoen nog één jaar onder contract, maar sluit een vertrek deze zomer niet uit. Wat wel vaststaat is dat hij niet zal bijtekenen. “Er zijn nog geen gesprekken geweest”, klonk het deze middag op zijn persconferentie. “Ik ben hier nu al zeven jaar. In voetbaltermen is dat een eeuwigheid. Maar aan alles komt een einde, ook aan mijn tijd hier. Ik heb nood aan verandering. Het is tijd voor iets nieuws. Maar ik zal altijd dankbaar zijn voor alles wat ik hier heb mogen meemaken.”

Voor hij mogelijk andere oorden opzoekt wil Laifis eerst Standard nog aan een Europees ticket helpen. “Ik denk dat we een goede kans hebben om de Europe Play-offs te winnen. De eerste drie wedstrijden worden cruciaal. Als we die winnen, dan winnen we ook de play-offs.”

Verder had Laifis nog woorden van lof voor Ronny Deila. “Hij is het soort coach waar elke speler van droomt. Een man die het beste uit zijn spelers kan halen. Dat geldt ook voor mij. Dankzij de coach heb ik mezelf helemaal teruggevonden na een moeilijk seizoen. Hij is één van de beste trainers die ik ooit heb gehad.”