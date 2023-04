Onze lezers geven hun mening: “De wet is veel te laks voor wielertoeristen”

Wij polsten afgelopen week naar jullie mening over wielertoeristen, de organisatie van de Hasseltse Jeneverfeesten en krakers in Hasselt. Dit is de opinie van onze lezers.

LEES OOK. Hoe herbruikbare bekertjes en cashless betaalsysteem de vzw achter de Jeneverfeesten de kop kosten

Voortaan zullen de Hasseltse jeneverfeesten niet meer door vrijwilligers, maar door de stad zelf worden georganiseerd. Het succesvolle evenement zou te veel financiële risico’s meebrengen voor de organisatoren van de eerste 32 edities. Wij vroegen aan jullie of het goed is dat de stad nu volledig in zal staan voor de Hasseltse Jeneverfeesten.

Meningen zijn verdeeld. Een kleine meerderheid is voor de stad als organisator. “De stad gebruikt de feesten als toeristisch uithangbord en mag ze dus organiseren”, schrijft Luc. “De stad geniet mee van de opbrengsten van de jeneverflessen”, vult Brigitte aan.

Tegenstanders vrezen dan weer voor de toekomst van het evenement. “Als de stad het overneemt zal het snel afgelopen zijn met de jeneverfeesten. Alleen de handelaars die een goede band hebben met de stad zullen een stand mogen open houden”, vreest Roland. “De organisatie gaat weer veel geld kosten via belastingen. Waarschijnlijk veel meer dan georganiseerd door vrijwilligers”, vindt Liliane. (Lees verder onder de debattool)

Ander Hasselts nieuws: de technische diensten van de stad versperden onlangs de toegang tot leegstaande koffiezaak ‘Het Olifantje’. Dat deden ze vanwege een groep krakers die de buren het leven zuur maakte. Opmerkelijk aan dat verhaal: de stad kan de eigenaar van het pand niet bereiken. Mogen krakers in zo’n geval in een gebouw blijven zitten?

De overgrote meerderheid van onze respondenten vindt van niet. “Een huis kraken is nooit toegestaan, totaal verboden en kan niet getolereerd worden”, schrijft Jos. “Op iemands privé-eigendom verblijven zou nooit mogen worden toegelaten. De situatie creëert gevaar voor de krakers en de omgeving, alsook een gevoel van straffeloosheid”, laat Gilbert weten.

“Eigenaars laten al te vaak panden verkrotten en zorgen er zo voor dat mooie hoekjes van een gemeente verdwijnen om plaats te maken voor betonnen blokken zonder uitstraling. Natuurlijk zijn krakers geen oplossing maar misschien wel een signaal”, klinkt het bij de tegenstand. (Lees verder onder de debattool)

Ten slotte vroegen wij naar jullie mening over de versoepelde regels voor wielertoeristen. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) gaf namelijk aan dat de nieuwe wegcode iets meer vrijheden zal geven aan groepjes wielrenners. Zo zouden groepen van tien al op de baan mogen rijden in plaats van het fietspad.

LEES OOK. Wegcode verandert na ophef over boetes voor wielertoeristen

De meeste van onze respondenten zien dat niet zitten. “Ze blokkeren de ganse weg, terwijl er fietspaden liggen. Auto’s mogen ook niet op het fietspad rijden. Er zijn parcours waar ze wel kunnen rijden”, vindt Jef. “De wet is veel te laks voor wielertoeristen. Ze mogen te veel en brengen andere weggebruikers in gevaar door de regels niet toe te passen”, laat Jenny weten.

“De fietspaden zijn zeer slecht en niet onderhouden. Bovendien is het gevaarlijk om er in groep op te rijden wegens geen zicht als je vanachter rijdt”, schrijft Ludo dan weer. “Wielertoeristen rijden met lichter en gevoeliger materiaal. Hun snelheid is meestal hoger en ze rijden in groep. Om dat veilig te kunnen doen, wordt er al vlug op de weg gereden”, vult Frank aan.