Slokje uit bidon levert tennisser Martin flinke schorsing op

De 33-jarige Martin, die in februari 2020 zijn hoogste ATP-ranking in het enkelspel bereikte (93e), werd in juni 2022 tijdens de Bratislava Open betrapt op het gebruik van verboden middelen. Hierbij werden sporen gevonden van SARM S-22, een anabool middel dat op de WADA-dopinglijst staat.

Martin zelf beweert dat hij het middel onbewust had ingenomen door op een floorballtoernooi per ongeluk van een waterflesje te drinken van een teamgenoot. Tijdens de hoorzitting gaf de teamgenoot in kwestie toe dat hij daadwerkelijk ostarinedruppels (een andere naam voor SARM S-22) aan zijn waterflesje had toegevoegd. Daardoor kreeg Martin niet de gebruikelijke schorsing van vier jaar opgelegd, maar kwam hij weg met veertien maanden. Zijn schorsing is ingegaan op 4 april en eindigt op 5 juni 2024.