Enkelblessure van Neymar evolueert gunstig

De Braziliaanse stervoetballer blesseerde zich op 19 februari in het competitieduel tegen Rijsel en ging enkele weken later onder het mes in Qatar. Onder meer Pieter D’Hooghe, zoon van Michel D’Hooghe, de voormalige voorzitter van Club Brugge en de Belgische voetbalbond, voerde mee de ingreep uit.

Intussen is Neymar jr opnieuw in het trainingscentrum van PSG. De medische staf van het team en de artsen die de operatie uitvoerden, zijn volgens de club overgegaan tot het verwijderen van het beschermende beenstuk.

“De onderzoeken zijn geruststellend”, klinkt het. “De speler zal zijn revalidatie nu verderzetten in Parijs.”

Neymar jr is nog een aantal maanden out en komt dit seizoen dus niet meer in actie.