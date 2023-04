10.000 stappen per dag kun je uitdrukken in kilo’s: onze vrouw test De Roze Mars uit

10.000 stappen per dag. Een maand lang. Onze vrouw Jo Verhenne deed vorig jaar een maand mee aan De Roze Mars, de uitdaging waarmee Pink Ribbon ook de komende meimaand weer in één klap wat geld in het laatje wil brengen én de heilzame effecten van beweging in de verf wil zitten. Eerst had ze serieuze twijfels, maar toen kwamen de verrassende effecten, die ze zelfs kan uitdrukken in kilo’s.