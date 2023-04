GEMEENTERAAD. Tongeren kan auto’s in beslag nemen: “Hiermee kunnen we asociaal en roekeloos rijgedrag beteugelen”

Tongeren

Bestuurlijke inbeslagname van voertuigen: Voortaan is er een retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen: “Hiermee kunnen we asociaal en roekeloos rijgedrag beteugelen. Zoals overdreven snelheid, straatracen, bumperkleven, driften,… Het voertuig kan getakeld worden en voor maximum 15 dagen inbeslaggenomen worden”, verduidelijkte burgemeester Dewael.

Nieuw reglement voor openbare kermissen: De uitbating met levende dieren is verboden. Een foorkramer die de orde heeft verstoord, kan geweigerd worden. Enkel foorwagens die onmisbaar zijn voor de exploitatie zijn toegelaten op de kermis. ‘Boksballen’ moeten om 22 uur sluiten om geluidsoverlast te voorkomen. De wijkkermissen hoeven geen standgeld meer te betalen. Er worden nieuwe contracten afgesloten met de foorkramers.

Concessie museumcafé: Raadslid Niels Vandeweyer (N-VA) stelde voor om het museumcafé open te stellen voor Tongerse verenigingen met een externe cateraar. Cultuurschepen An Christiaens (Tongeren.nu) reageerde: “We hebben de concessie opnieuw in de markt gezet. Omdat we geen duurzame kandidaat vinden, hebben we gekozen om samen te werken met maatwerkbedrijven. Begin juni willen we overgaan tot gunning. Het café zomaar ad hoc verhuren kan niet omwille van de beveiligingsproblematiek. Er moet steeds iemand van het personeel aanwezig zijn. We hopen op een structurele uitbating.”