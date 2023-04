Floris (64) van ‘Don’t worry, be happy’ zit nog steeds in de gevangenis, maar wil vrijkomen met enkelband: “Wie wil mij onderdak geven?”

Floris (64) raakte bekend via het tv-programma ‘Don’t Worry, Be Happy’, maar belandde midden april in de cel. — © Joris Herregods

De 64-jarige Floris, bekend van het programma ‘Don’t Worry Be Happy’, zit nu al bijna twee weken in de cel. “Ik zou met een enkelband kunnen vrijkomen, maar dan moet iemand uit België mij willen opvangen”, laat hij weten uit de gevangenis.

De excentrieke Floris belandde op zaterdag 15 april in de gevangenis omdat hij rondreed met een voertuig, waarvan de nummerplaten vervallen waren. Hij had ook niet de juiste verzekeringspapieren op zak. Hij had ook in het verleden nog andere veroordelingen opgelopen, waar fikse boetes tegenover stonden. Die weigerde hij te betalen. Dat brak hem zuur op want door de boetes niet betalen trad voor hem de vervangende gevangenisstraf in werking. Zijn gevangenisstraf werd ook bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen. “In het kader van strafuitvoering zit hij celstraffen van twaalf en drie maanden uit”, klonk het bij woordvoerder Frank Van de Sijpe.

Hond zonder baasje

Vlaanderen leerde Floris kennen door zijn optreden in het programma Don’t Worry Be Happy van programmamaker Peter Boeckx. Hij staat er onder meer voor bekend graag ‘Pedigree met frietjes’ te eten en af en toe een bad te nemen in de gft-bak. Peter Boeckx was evenwel niet verrast door de arrestatie. “Ik wist wel dat hij veroordeeld was tot een geldboete die hij niet wilde betalen. Hij verkoos nog liever te gaan zitten. Voor mij is dat als vakantie zei hij”, zegt Peter.

Onlangs verhuisde Floris naar het Nederlandse De Klinge. Net dat bemoeilijkt zijn dossier. “Zolang Floris geen adres in België vindt, moet hij zeker nog vier maanden in de gevangenis blijven. Hij kan zijn straf met een enkelband niet in Nederland uitzitten”, zegt vriendin Irma. “We lanceren een oproep naar mensen die hem tijdelijk willen opvangen in België.”

Irma kan momenteel in haar situatie Floris niet opvangen maar zij past ondertussen wel op hond Aiko die het even zonder zijn baasje moet stellen. Floris laat vanuit de gevangenis weten dat hij het goed stelt. “Ik ben hier in zeer goede handen en ik word hier goed verzorgd”, zei hij.

Juridische bijstand

Floris had tot voor kort geen advocaat die hem juridische bijstand kon leveren. Daar is sinds woensdag verandering in gekomen. Advocaat Pieterjan Van Muysen van Advocatenkantoor Piet Van Eeckhaut zal zijn belangen behartigen. “We leggen momenteel alle puzzelstukjes bij elkaar”, laat de raadsman weten. “We zijn procedureel alles aan het bekijken en zullen dan de nodige stappen ondernemen. Momenteel kunnen we nog geen uitspraak doen over het verdere verloop.”

Zijn advocaat bevestigt wel dat als Floris niet in aanmerking kan komen voor een enkelband als hij in het buitenland verblijft.