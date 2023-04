Team DSM met Harm Vanhoucke naar Giro

De 25-jarige Vanhoucke is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Nederlandse ploeg. Hij tekende in september vorig jaar een contract tot eind 2024 en kwam over van het toenmalige Lotto-Soudal (nu Lotto Dstny). De Kortrijkzaan was ook vorig jaar van de partij in de Giro maar moest toen vroegtijdig opgeven omwille van rugklachten.

Vanhoucke krijgt in Italië het gezelschap van de Italiaan Alberto Dainese, de Noren Jonas Iversby Hvideberg en Andreas Leknessund, de Duitsers Marius Mayrhofer, Niklas Märkl en Florian Stork, en de Nederlander Martijn Tusveld. Onze landgenoot Henri Vandenabeele is er niet bij vanwege een coronabesmetting.

Team DSM hoopt in de Giro vooral mee te strijden voor etappezeges. “We gaan erheen met een goed team dat zich puur zal richten op dagresultaten”, aldus ploegleider Matt Winston op de ploegwebsite. “Voor de sprintdagen brengen we een sterk blok mee met Marius, Alberto en Niklas, die volgens ons heel goed kunnen samenwerken. Op de ontsnappingsdagen rekenen we op onze klimmers zoals Andreas en Harm. Om onze doelen te bereiken, zullen we goed moeten samenwerken als een team. Dat is waar onze focus op ligt.”