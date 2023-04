Kritiek op ‘De tafel van vier’ na stemming over Olivier Vandecasteele: “Het leek wel X-factor”

‘De tafel van vier’ krijgt kritiek te verduren na een debat over Olivier Vandecasteele. Kijkers verslikten zich toen Gert Verhulst zijn gasten met ja/nee-bordjes liet oordelen over een mogelijke ruil met een terrorist.

“Een moeilijke vraag, doe de bordjes maar weg.” Ook Gert Verhulst besefte woensdagavond snel dat hij een heikel topic had aangesneden. Elke dag laat hij zijn gasten in De tafel van vier antwoorden op actuavragen met een simpele ja of nee. Dat doen ze met blauwe en rode bordjes. Maar bij een debat over Olivier Vandecasteele raakte dat een verkeerde snaar.

De Belgische ngo-medewerker zit nu al veertien maanden onterecht opgesloten in Iran. Woensdag kwamen er valse berichten over een ruil met een Iraniër die in België een celstraf van 20 jaar uitzit voor het beramen van een terreuraanslag in Parijs. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ontkende en noemde het “een bericht van een schurkenstaat die verwarring wil zaaien”.

In De tafel van vier leidde het tot de vraag: “Moeten we een terrorist ruilen voor Olivier Vandecasteele?” De reacties waren verdeeld. Onder anderen oud-senator en voormalig KUL-rector Rik Torfs stemde neen, econoom Stijn Baert en Vooruit-kamerlid Melissa Depraetere stemden ja.

Ondanks hun consensus – “België moet alles doen om Vandecasteele vrij te krijgen” – reageren kijkers misnoegd. Ze maken de vergelijking met een spelprogramma of talentenjacht. “Alsof Olivier Vandecasteele een kandidaat in X-factor is”, klinkt het onder meer. “Dit stukje entertainment was beschamend.” Ook UGent-rector Rik Van de Walle uit op Twitter zijn ongenoegen. “Het grootste probleem is mijn inziens niet dat sommigen ‘neen’ antwoorden. Wel dat alle panelleden vinden dat de vraag bordjesgewijs met ja of neen kán worden beantwoord.”

“Relevant debat”

Hoofdredacteur Brecht Decaestecker verdedigt de aanpak. “In De tafel van vier bespreken we actuele onderwerpen die de kijker bezighouden. Er zijn telkens drie onderwerpen waarop de centrale gasten vanuit hun expertise hun licht schijnen, en er zijn ook een aantal onderwerpen waarover de zes aanwezige gasten samen het gesprek aangaan. De bordjes die hiervoor worden gebruikt, zijn enkel een middel om het debat te openen, en leveren steeds waardevolle discussies op die inhoudelijk niet verschillen van debatten die volgen op de klassieke vraagstelling in vele andere actua-programma’s. Enkel de vorm om het gesprek te starten, is hier anders.”

“Zoals gezegd, dat doet niets af aan de kwaliteit van het debat dat erop volgt”, zegt Decaestecker. “Bij de vraag over Olivier Vandecasteele volgde een interessant en relevant debat met voldoende nuances over of ons land ondertussen voldoende gedaan heeft om hem vrij te krijgen, zoals minister Van Quickenborne eerder in De tafel van vier heeft beloofd.”

Het is niet de enige keer dat de talkshow van Play4 kritiek krijgt. In de eerste aflevering, in september vorig jaar, gebruikte Gert Verhulst bij een discussie over woke meermaals het n-woord. Het leidde tot een redacteur die opstapte. “Hoe wereldvreemd kun je zijn?”, vroeg hij. Na afloop excuseerde Verhulst zich bij al wie hij gekwetst had.