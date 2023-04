Drugsdealer geklist op bouwwerf in Leopoldsburg

Een 39-jarige man uit Leopoldsburg heeft zich donderdag in Hasselt moeten verantwoorden voor het bezit en de verkoop van drugs. De politie ging in februari dit jaar over tot een controle terwijl de man aan de slag op een bouwwerf was. Hij had onder meer 12 gram speed, 7 xtc-pillen en ketamine op zak.

Een huiszoeking leverde nog een beperkte hoeveelheid drugs en ook doping op. Tijdens het onderzoek stelde de man nooit drugs te hebben verkocht. Na de confrontatie met de berichten in zijn gsm bekende hij wel met mondjesmaat de verkoop. “Ik heb wel eens wat aan een kameraad doorgegeven. Dat geef ik eerlijk toe”, zei de aangehouden man donderdag in de rechtbank.

De doping had hij naar eigen zeggen nog altijd in huis na een herstelproces van een ongeval jaren geleden. “De betichte heeft al zes correctionele veroordelingen verzameld. Al meermaals kreeg hij gunstmaatregelen in de vorm van een straf met uitstel. Op een bepaald moment is het genoeg geweest. Hij is een gevaar voor de maatschappij en wij moeten een signaal geven dat genoeg genoeg is. Ik vorder 18 maanden cel en 8.000 euro boete”, aldus de procureur.

Zijn advocaat Peter Donné stelde dat zijn cliënt geen grote dealer is. “In andere dossiers gaat het over grotere hoeveelheden. Hier niet. Toegegeven, hij heeft kansen gekregen, maar een drugsverslaving kan heel hardnekkig zijn. Bovendien verkocht hij enkel om in zijn persoonlijk gebruik te kunnen voorzien. Ook had hij de drugs meteen kunnen wegwerken op de werf toen de politie arriveerde, maar werkte hij net mee met de politie. Ik vraag om een redelijke straf gekoppeld aan uitstel onder voorwaarden.” Vonnis op 11 mei.