Verbeurdverklaring van 7,1 miljoen euro en 592.000 euro aan boetes voor bende die cocaïnewasserij en plantages onderhielden

Een man (41) uit Oosterzele krijgt twaalf jaar cel voor het leiden van een cocaïnewasserij in Zutendaal en twee plantages in Hasselt en Borgloon. Samen met twaalf handlangers en stromannen moet hij 7,1 miljoen euro winst terugbetalen en geldboetes van in totaal 592.000 euro ophoesten.

Op 19 juli 2018 kreeg de politiezone CARMA de opdracht van het Brussels parket om een man uit Zutendaal te arresteren. Aan zijn woning in de Langendijkstraat troffen ze hem niet aan, maar de inspecteurs controleerden wel een geparkeerde Citroën Jumper. De laadruimte was gevuld met vaten met restanten van chemicaliën. De politie ging daarom over tot een inval waardoor de cocaïnewasserij werd ontdekt. De kelder van de woning was uitgerust met een ketel, droogzwierder, stamper, mallen, stempels en een grote hoeveelheid grondstoffen voor het wassen van coke.

Door het onderzoek naar de Citroën kwamen er twee nieuwe locaties in beeld. In een woning in Hasselt werd een actieve cannabisplantage van 586 oogstrijpe planten blootgelegd. Op de zolderverdieping van een huis op het Stationsplein in Borgloon werden 307 planten ontdekt.

Dumping van afval

De 41-jarige Nederlandse man uit Oosterzele werd als spilfiguur aan het dossier gelinkt door informatie over een driedaags reisje naar Colombia in december 2018, samen met zijn 27-jarige rechterhand uit Antwerpen. Na terugkomst werd er volgens de aanklager via een stroman een firma opgericht en een loods in Balen gehuurd. De zaakvoerder zou nadien in opdracht van de veertiger een bestelling van 60 bigbags koperpoeder geplaatst hebben bij een Colombiaans bedrijf.

Het plan was volgens de aanklager om de bestelling via de boot in de haven van Antwerpen te leveren en naar de locatie in Balen te brengen. Zover kwam het echter niet. Op 7 maart 2019 werd een deel van de lading in Colombia in beslag genomen. “Koperpoeder is een goed middel om cocaïne in te verstoppen. Het maskeert en zorgt ervoor dat de drugs minder snel ontdekt worden. Deze bestelling ging over in totaal zes ton, waarvan 2,2 ton cocaïne”, zo stelde de aanklager tijdens de behandeling van de zaak.

De vondsten van materialen en grondstoffen in Zutendaal wezen volgens de procureur op eerdere extracties. Maar ook twee dumpingen in april 2018, in Lommel en Pelt, van afvalstoffen die gebruikt werden in cocaïnewasserijen maakten dat volgens de aanklager duidelijk. “Dat waren de enige dumpingen van dat jaar in heel het land. Deze dossiers kunnen aan elkaar gelinkt worden door de Spaanse opschriften op de vaten. Het ging over 17.000 liter afval.” Goed voor het wassen van 1.350 kilogram cocaïne, stelde de procureur.

Afgeluisterde Turkse gesprekken

Uiteindelijk werden er negentien verdachten aan het dossier gelinkt maar de 41-jarige man uit Oosterzele wordt gezien als de leider en ‘de man met het geld’. Andere verdachten zorgden dan weer voor hulp bij het leveren van precursoren en een financieel plan, tot het huren van locaties voor de plantages en wasserij, opslagplaatsen en voertuigen, of ze stonden in voor het produceren, transporteren of dumpen van chemicaliën en afval.

De veertiger ontkende zijn rol als spilfiguur. “De procureur heeft er een heel groot verhaal van gemaakt, maar het klopt gewoon niet. Ik heb een blanco strafblad en ik heb er niets mee te maken.” Volgens de verdediging was het dossier bovendien niet betrouwbaar en zouden afgeluisterde Turkse gesprekken niet correct vertaald zijn. De rechter besliste tijdens de beoordeling van de zaak dat de gesprekken in het dossier echter niet geweerd moeten worden. “Bovendien werden alle gegevensdragers neergelegd waardoor ze tijdig geconsulteerd en beluisterd konden worden. De rechten van verdediging zijn niet geschonden en de strafvordering is ontvankelijk”, sprak de rechter tijdens de voorlezing van het vonnis.

7,1 miljoen winst

Hij veroordeelde de veertiger uit Oosterzele uiteindelijk toch tot een celstraf van twaalf jaar en een geldboete van 160.000 euro. Zijn rechterhand werd voor tien jaar naar de gevangenis gestuurd en moet dezelfde boete betalen. Zes verdachten kregen de vrijspraak. De anderen werden veroordeeld tot celstraffen tussen twee en zeven jaar. Voor de veertiger, zijn rechterhand en vijf handlangers werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. In totaal moeten ze een winst van 7,1 miljoen euro ophoesten als verbeurdverklaring, waarvan ruim de helft werd toegewezen aan de veertiger. De gerechtskosten liepen op tot 127.675 euro.