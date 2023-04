Iemand bespuwen is nu een grote belediging. Toch was de mens lange tijd overtuigd van de helende kracht van speeksel. — © BELGA

Hasselt

“Nu zijn we vies van een snottebel en andermans moedermelk, maar ooit hebben we deze vloeistoffen heel anders ervaren”, schrijft de Nederlandse historicus Ruben Verwaal in zijn boek ‘Bloed, zweet en tranen.’ Een reis door de geschiedenis van onze verguisde lichaamssappen.