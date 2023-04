LIVE. Na stuntzege staat Luca Brecel in halve finale van WK tegen Si Juahui: volg de eerste sessie hier

Luca Brecel zorgde woensdagmiddag voor de grootste stunt in jaren op het WK snooker in Sheffield. In het magische Crucible Theatre pakte de Maasmechelaar bij een 6-10-achterstand zeven frames op een rij tegen titelverdediger en topfavoriet Ronnie O’Sullivan. Via een 13-10-zege staat hij in de halve finale tegen Si Jiahui. Onze journalist Marnik Geukens is in Sheffield en zorgt ervoor dat jij de wedstrijd op de voet kan volgen.