Wijkrestaurant Okra Lutlommel brengt mensen samen

Lommel

Het wijkrestaurant van Okra Lutlommel in Buurthuis de Hanekap was dinsdag weer een schot in de roos. Er werd weer gekookt voor een volle zaal. Dit keer op het menu: aspergesoep, gebraad met gestoofde appel veenbessen en kroketten en een aardbeienmousse.

“De bedoeling van het wijkrestaurant is om mensen van alle leeftijden één keer per maand samen te brengen voor een lekkere maaltijd en een gezellige babbel”, vertelt Jacques Maes van Okra Lutlommel. “Samen eten in een ontspannen sfeer is het ideale middel om het dorps- en buurtgevoel te versterken.”

En gezellig was het zeker op Lutlommel. “Ik kom elke maand eten in het wijkrestaurant van Lutlommel”, vertelt Antoinettes Ebe (79). “Ik kom voor het lekkere eten en voor de gezelligheid. We hebben een heel plezante en gezellige tafel.”(nma)