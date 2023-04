Peuters krijgen eigen voorleeshoek in Hasseltse bibliotheek

Hasselt

© raru

In de bibliotheek Hasselt-Limburg aan het Dusartplein hebben de kleinste ‘lezertjes’ voortaan hun eigen hoekje. Dat werd geopend met een voorleessessie door vaste voorlezer Marie-Jeanne.

“Uiteraard is dit geen lees-, maar een voorlees- en kijkhoekje”, lacht Ine Janssen, stafmedewerker educatie, programmatie en promotie van de bib. “Tot nu toe stonden de boekjes voor de allerkleinsten tussen de boeken voor de 0- tot 6-jarigen, nu liggen ze allemaal in lage kisten, waar ze goed en makkelijk bij kunnen.” Charlotte Spooren (15 maanden) en mama Barbara zijn de eerste bezoekers van de nieuwe voorleeshoek. “Charlotte is gek van boekjes”, zegt Barbara. “We wilden er dus vandaag zeker bij zijn.”

Op zaterdag 20 mei wordt ter gelegenheid van de nationale Boekstartdag een muziekspeeltuin en een voorleesdag georganiseerd in de bib. (raru)