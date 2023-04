19-jarige deelt hoe Uber-rit eindigt in seksuele intimidatie: “Dit gebeurt gewoon omdat je een vrouw bent” — © Tiktok

Samsara Sylvester beleefde in de Australische stad Brisbane een zeer onaangename Uber-rit. Gedurende de verplaatsing werd de dame het slachtoffer van seksuele intimidatie door haar chauffeur. “Je kunt niet zomaar zeggen dat aanranding gebeurt omdat we suggestief gekleed zijn. Het gebeurt gewoon omdat je een vrouw bent”, vertelde ze nadien op Tiktok.

Volgens de negentienjarige was de man tussen 45 en 60 jaar oud. Nadat de chauffeur al meermaals had gevraagd om seks, stelde hij op een bepaald ogenblik zelfs een triootje voor met haar grootmoeder. Tot enorme verbazing bij Samsara, die zijn suggesties beleefd afwees.

De opluchting was bijgevolg groot toen ze haar bestemming bereikte. “Ik wil duidelijk maken dat ik een hoodie en trainingsbroek droeg”, zei ze. “Ik had geen make-up aan en hij kon mijn gezicht nauwelijks zien. Je kunt niet zomaar zeggen dat aanranding gebeurt omdat we suggestief gekleed zijn. Het gebeurt gewoon omdat je een vrouw bent.”

Uber bood Samsara een terugbetaling en drie gratis therapiesessies aan nadat de dame klacht indiende. Met de videobeelden wil ze andere jonge vrouwen waarschuwen voor gelijkaardige gevallen van seksuele intimidatie.

