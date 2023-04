Klarna komt met nieuwigheden: persoonlijke shopper én mogelijkheid om aankopen door te verkopen

Klarna, de app waarbij je eerst kan winkelen en pas enkele weken later moet betalen, komt met enkele nieuwe features. Zo krijg je er voortaan een personal shopper bij, die advies geeft over de producten en krijg je, met behulp van artificiële intelligentie, een gepersonaliseerd overzicht te zien.

De app, die ondertussen zo’n twee jaar bestaat en gebruikers de mogelijkheid geeft om hun aankopen pas later te betalen, komt met enkele nieuwigheden. Een van die features is een gepersonaliseerd overzicht, de discovery shopping feed, die wordt samengesteld op basis van het gedrag van de gebruiker.

LEES OOK:

Ook heb je de functionaliteit ‘ask Klarna’, die gebruikers in contact brengt met de winkel zelf om advies te geven. Dat kan via chat en videogesprek. Als laatste krijg je ook de mogelijkheid om eerder aangekochte producten door te verkopen op soortgelijke platformen.

De nieuwigheden worden eerst in het Verenigde Staten getest, wanneer de functies in België uitgerold worden, is nog niet bekend.