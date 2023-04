Action lanceert ook in ons land webshop (maar misschien moet je toch nog even langs de winkel)

Budgetketen Action lanceert binnenkort een Belgische webshop, al zal je niet het complete assortiment in je virtuele boodschappenmandje kunnen slepen. Enkel grotere stuks worden aan huis geleverd. Wil je snel een balpen, een pak post-its of andere kleinigheden kopen, dan moet je toch nog even langs een fysieke winkel.

Er is een Belgische Action-webshop in de maak. Dat nieuws werd door CEO Hajir Hajji zelf aangekondigd tijdens het World retail congress in het Spaanse Barcelona. Het zal echter niet mogelijk zijn te browsen door het hele gamma. De retailer wil immers niet alle producten online aanbieden omdat de winstmarge wellicht te klein zou zijn. De webshop komt er vooral met als doel ook online contact te hebben met klanten.

Meer details zijn voorlopig niet bekend. Als we even piepen bij onze noorderburen, waar de webshop twee jaar geleden werd gelanceerd, zullen er zo’n 150 producten online worden aangeboden. Het gaat vooral om grotere stuks die je niet in de fysieke winkels vindt, zoals een dubbele parasol. Dat betekent dat je voor kleinere producten (denk balpennen, post-its, en allerhande hebbedingen) nog steeds naar de winkel moet. Daar liggen standaard zo’n zesduizend producten in de rekken.