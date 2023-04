Vlaanderen vordert in totaal 125 miljoen euro coronasteun terug

De Vlaamse overheid vordert voor 125 miljoen euro aan coronasteun terug. Van dat bedrag is intussen 73 miljoen euro of 58 procent terugbetaald. Er is dus nog een openstaand saldo van 52 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) in het Vlaams Parlement heeft toegelicht.

De Vlaamse regering riep in de loop van de coronapandemie verschillende steunmechanismen in het leven. Zo konden bedrijven die verplicht moesten sluiten, rekenen op een corona-hinderpremie. Later kwam er een compensatiepremie voor ondernemingen die meer dan 60 procent verlies leden. Wie een beperkte omzet bij de heropstart had, kon rekenen op een corona-ondersteuningspremie.

Al die steunmaatregelen waren samen goed voor 2,52 miljard euro steun, uitgekeerd aan 192.000 ondernemingen. Tegelijk werd er opgetreden tegen onterecht uitbetaalde steun. Het gaat dan om dossiers waarbij niet voldaan werd aan de voorwaarden of waarbij er doelbewust gefraudeerd werd.

Het inspectieteam bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) werd uitgebreid met 21 tijdelijke inspecteurs. Dat leidde tot een 21.000 dossiers waarbij in totaal 125 miljoen euro wordt teruggevorderd. Van dat bedrag is intussen 73 miljoen euro ook effectief teruggevorderd.

In 2022 waren er ook een 163 rechtszaken met betrekking tot de coronapremies. In het voorjaar van 2023 werden een 50-tal nieuwe rechtszaken aangespannen. Momenteel zijn er nog een kleine 200 rechtszaken lopende. Bij drie op de vijf gerechtelijke uitspraken werd VLAIO in het gelijk gesteld.

N-VA-parlementslid Maaike De Vreese vindt het belangrijk dat de onterecht uitbetaalde steun wordt teruggevorderd. “Vandaar dringen we erop aan dat de overheid de ondernemingen achter de veren zit, maar zich ook flexibel opstelt voor het voorzien van afbetalingsplannen. Bijkomend moeten lessen worden getrokken uit de aanpak om fraude te vermijden en de terugvordering van steun te beperken”, aldus De Vreese.