Frames, 147 en teentjes op de grond: dit zijn de basisregels die u moet kennen om het WK snooker met Luca Brecel te volgen

Luca Brecel doet deze week een gooi naar de wereldtitel snooker. ‘The Belgian Bullet’ klopte titelverdediger Ronnie O’Sullivan en staat voor het eerst in de halve finales. Maar hoe kan de 28-jarige Limburger een plek in de finale veroveren?

Frames en breaks

Een spelletje in het snooker heet een frame. In de halve finale van Brecel tegen de Chinees Si Jiahui komt het erop aan om zeventien frames te winnen, in een wat m’n in het Engels een ‘best of 33’ noemt. Die 33 zal op tv ook telkens tussen haakjes staan. Dus bijvoorbeeld: 10 (33) 8.

Hoe win je precies een frame? Simpel: door meer punten te scoren dan de tegenstander. Er zal vaak gesproken worden over ‘een break’. Hoe meer punten een speler vergaart, hoe hoger zijn break. Zo maakte Brecel tegen O’Sullivan een break van 128 punten. Goed voor een straffe ‘century’, breaks van 100 punten of meer. Statistieken die ook worden bijgehouden en dienen als een soort waardemeter voor de carrière van een speler. O’Sullivan zit aan 1.202, Brecel aan 192.

Het maximale aantal punten dat je kan maken, is 147. Dat is elke rode bal laten volgen door een zwarte en vervolgens alle kleuren potten. Dit jaar maakte Kyren Wilson er zo eentje, goed voor pas de 13de ooit op het WK. Goed voor een som van 40.000 pond dit jaar, plus 15.000 pond voor de hoogste break.

Maar in principe bepaalt de hoogte van de break niet wie een frame wint. Dat is het totale aantal punten in een frame. Luca Brecel kan evengoed een frame winnen met drie breaks van bijvoorbeeld 20 punten terwijl de andere er eentje van 30 maakte. Alle ballen moeten dus ook niet van tafel verdwijnen om een frame te winnen. Als een speler te ver achterstaat, geeft hij het frame weg. Bij een gelijke stand wordt de zwarte bal teruggelegd en wie die pot, wint het frame.

Er wordt nu op één tafel gespeeld in Sheffield, in plaats van twee de voorbije dagen. De partij van Brecel zal dus over drie dagen (tot en met zaterdag) en vier sessies van telkens acht frames gespeeld worden. In theorie kan de halve finale ook in drie sessies voorbij zijn, als de score ergens tussen 17-0 en 17-7 schommelt.

Donderdag:

Brecel - Si (vanaf 14u)

Vrijdag:

Brecel - Si (vanaf 11u)

Brecel - Si (vanaf 20u)

Zaterdag:

Brecel - Si (vanaf 15u30)

22 ballen, zes pockets

Een snookerwedstrijd begint met vijtien rode ballen die 1 punt waard zijn.

Er zijn zeven kleuren:

- wit (de cue ball, waar je tegen moet stoten met je keu om een andere kleur raken)

- geel (2 punten)

- groen (3 punten)

- bruin (4 punten)

- blauw (5 punten)

- roze (6 punten)

- zwart (7 punten)

Doel is telkens een rode te potten in een van de zes hoekgaten (de pockets) en daarna een kleur te maken. De kleuren komen initieel dus telkens terug op tafel. Als alle rode ballen van tafel zijn, volgen de kleuren in volgorde van hun waarde. Dus geel, groen, bruin… Die hebben allemaal hun vaste plaats op de tafel (356 cm lang, 177 cm breed en 86 cm hoog). Als een kleur niet terug op zijn vaste plaats kan, omdat er een andere bal op ligt, komt die kleur op de plek van de kleur terecht die 1 punt minder waard is. Dus zwart op roze, roze op blauw… Als al die plekken ingenomen zijn, wordt de kleur zo dicht mogelijk bij zijn orginele plaats gelegd.

Snooker

Er zijn ook strafpunten uit te delen. De bekendste is door je tegenstander ‘snooker’ te leggen. De witte bal komt dan in een positie terecht – bijvoorbeeld vlak achter een andere bal – waardoor een rode bal of vereiste kleur niet rechtstreeks te raken is. Als die bal dan niet geraakt wordt, komen er 4 punten bij bij de speler die de snooker legde.

Ook een regelmatig voorkomende is wanneer de witte bal in een pocket verdwijnt. Ook dan krijgt de andere er 4 punten bij en mag hij de witte bal binnen de halve cirkel (zie afbeelding boven voor de D-Zone) leggen om verder te spelen.

Een speler mag geen enkele bal overigens fysiek aanraken. Met zijn keu voor een stoot of met zijn kleren (op het WK zijn spelers verplicht in kostuumvorm te spelen, dus met hemdje, geklede broek en vest). Er moet bij elke stoot ook telkens één voet/teen op de grond blijven. Er is telkens één referee aanwezig die hierop toeziet. Voor België was Olivier Marteel dat opnieuw tijdens dit WK.

Met de keu wordt er gestoten. De tip van het houten voorwerp wordt regelmatig ‘gekrijt’, met een blauw krijtje dat spelers in hun vest hebben zitten. Soms ligt de witte bal iets te ver op tafel, waardoor er een verlengstuk (met x-symbool) gebruikt mag worden. De zogenaamde ‘rest’. Snookerspelers hebben ook een verlengstukje bij voor hun keu, om die langer te maken.

© AP

Safety

Er wordt niet altijd voor een pot gegaan. Even belangrijk is het verdedigend kunnen snookeren. Daarbij komt het erop aan om de witte bal zo moeilijk mogelijk weg te leggen voor de tegenstand. Als die dan een mindere bal speelt en een pot laat liggen, kan er weer aangevallen worden.

Prijzengeld

De winnaar van het WK krijgt 500.000 pond, zo’n 650.000 euro. Brecel is door zijn halve finale nu al zeker van 100.000 pond (113.000 euro) en een sprong naar plek vijf op de wereldranglijst. De Limburger verdiende in zijn carrière overigens al ruim 1,3 miljoen pond (1,47 miljoen euro). Daarmee is hij nummer 42 aller tijden. O’Sullivan gaat aan kop met 13,1 miljoen.

Winnaar: 500,000 pond (650.000 euro)

Runner-up: 200,000 pond (226.000 euro)

Halve finale: 100,000 pond (113.000 euro)

Kwartfinales: 50,000 pond (56.500 euro)

Laatste 16: 30,000 pond (34.000 euro)

Laatste 32: 20,000 pond (23.000 euro)

Het WK wordt overigens al sinds 1977 in het Crucible Theatre in Sheffield gespeeld. Dat staat bekend als ‘het Wembley van het snooker’ en telt 980 plaatsen.