‘Vogue’ kiest voor vijf vrouwen met beperking op recente cover

Onder het motto ‘iedereen verdient het om gezien te worden’ koos de Britse editie van het modeblad ervoor om vijf mensen met een beperking op de cover te plaatsen. Zo is onder meer de 21-jarige Ellie Goldstein te zien, een Brits model met het syndroom van Down. Haar grote droom? Ooit op de cover van Vogue staan. Het bewijs dat sommige dromen ook effectief uitkomen.

Ook haar collega Aaron Rose Philips krijgt bloemen. Zij is op haar 22ste het eerste zwarte, transgender, lichamelijk gehandicapte model, ooit vertegenwoordig door een groot modellenbureau.

Ze krijgt het gezelschap van de Ierse schrijfster en activiste Sinéad Burke, die vier jaar geleden als eens de cover van Vogue mocht sieren: ze was in 2019 de kleinste persoon ooit op de voorpagina van het modeblad.

En van Justina Miles (20), die in februari als eerste vrouwelijke, dove doventolk te zien was tijdens het Super Bowl-optreden van Rihanna.

Eindigen doen we met de bekendste naam: actrice Selma Blair. De vijftigjarige actrice lijdt aan multiple sclerose en ging op de foto met haar wandelstok. “Mijn wandelstok is een verlengstuk van mezelf”, zegt ze in het bijbehorende interview. “Ik ben er emotioneel en fysiek aan gehecht. Het zorgt tegelijk voor visibiliteit want representatie is zo belangrijk. Als ik kan bijdragen tot een stigma minder in de maatschappij, dan is dat fantastisch.”