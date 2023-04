Ongeveer 5 procent van volwassen Vlamingen heeft thuis geen toegang tot internet

Ongeveer 5 procent van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest had in het najaar van 2022 geen toegang tot internet thuis. Dat blijkt uit cijfers over mediagebruik van Statistiek Vlaanderen. Het gaat om een daling in vergelijking met een jaar voordien, toen het aandeel nog 7 procent bedroeg.

Verder blijkt dat 82 procent van de volwassen Vlamingen een eigen computer of laptop heeft. Zo’n 81 procent heeft een smartphone, en 51 procent een tablet. Bij de personen jonger dan 65 jaar heeft bijna iedereen internet in huis.

Het bezit van een smartphone ligt hoger bij jongeren (93% van de 18-34 jarigen heeft er een) dan bij ouderen (56% van 65-plussers) en hoger bij hogergeschoolden (92%) dan bij laaggeschoolden (61%).

Van de bevraagde volwassenen gebruikte 94 procent minstens wekelijks zijn mobiele telefoon. Meer dan 80 procent gebruikt ook wekelijks zijn computer, laptop of tablet. Ouderen gebruiken minder hun mobiele telefoon, computer, laptop of tablet dan jongere leeftijdsgroepen. Zo gebruiken bijna alle 18- tot 34-jarigen (99%) bijna dagelijks hun smartphone terwijl dat bij 65-plussers 70 procent is. Het gebruik van de toestellen ligt ook iets hoger bij hogergeschoolden dan bij laaggeschoolden.

Krant en televisie

Er is een opvallende daling van het aantal Vlamingen dat de krant leest. Dat aantal daalde van 64 procent in 2021 naar 59 procent in 2022. Meer mannen (63%) dan vrouwen (56%) lezen minstens wekelijks de krant. Het krantgebruik ligt ook iets hoger bij ouderen, koppels en hooggeschoolden.

Tot slot blijkt nog dat televisie kijken en naar de radio luisteren minder door jongeren wordt gedaan dan door de oudere groepen. Ook personen die bij de ouders wonen doen dat minder dan de andere huishoudgroepen. Naar scholing ligt het aandeel dat televisie kijkt of naar de radio luistert iets hoger bij de hooggeschoolden dan bij de andere groepen. Jongeren, personen die bij hun ouders wonen en hogergeschoolden streamen vaker series en muziek.

De cijfers komen van een bevraging van Statistiek Vlaanderen die in het najaar van 2022 werd afgenomen bij een staal van 6.000 inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder.