Veldrijder Toon Aerts komt met goed nieuws: “Je moet blijven vechten”

Aan crossen denkt Toon Aerts (29) voorlopig nog niet. In afwachting van de behandeling van zijn dopingzaak heeft de renner zichzelf nu al bijna een jaar op non-actief geplaatst. Maar nu is de Kempenaar (officieel) met positief nieuws gekomen: hij wordt gesponsord door Toyo Tires.

Eind december maakte de voormalige Belgisch en Europees kampioen bekend dat de UCI hem een schorsing van twee jaar had voorgesteld naar aanleiding van een afwijkende dopingtest in januari van vorig jaar, waarbij het verboden product letrozole werd aangetroffen. Haaranalyses wezen uit dat Aerts het product niet intentioneel had gebruikt en bovendien werd een vervuild voedingssupplement aangetroffen in een geopende container.

Maar de Kempenaar kon geen gesloten vervuilde container traceren en dat brak hem zuur op. Aerts en zijn entourage besloten alsnog in beroep te gaan bij het ADT, in de loop van de maand april hoopte Aerts zijn definitieve verdict te kennen.

Zover is het tot nu toe nog niet gekomen, maar Aerts is niet bij de pakken blijven zitten. Zoals eerder al aangekondigd door deze krant krijgt hij logistieke en financiële steun van Toyo Tires, tevens de hoofdsponsor van de door de UCI georganiseerde wereldbeker veldrijden. Dat maakte hij donderdag officieel bekend via Instagram.

“Ze steunen mij op mijn pad naar een comeback, wanneer die ook zal zijn”, aldus Aerts. “We hebben samen met Yarn CyclingWear nieuwe kleding ontwikkeld. Laten we de focus behouden en nooit onze doelen vergeten. Elke carrière heeft zijn ups & downs. De manier waarop je met de tegenslagen omgaat, bepaalt wie je bent en wie je wil zijn. Je moet blijven vechten, ongeacht hoe hoog de berg ook lijkt. Geloof in jezelf. Ga op zoek naar mensen die in jou geloven. Ga op zoek naar een team dat je steunt. Dag in, dag uit. Een team met een drive to perform. Begin daar. Kom terug aan de top.”

“Onze steun aan Toon is geen kritiek op welke instantie dan ook”, zei Steven Laurijssen, managing director bij Toyo Tires, eerder over de sponsoring. “Regels moeten er zijn, regels moeten worden nageleefd. Maar er is de letter van de wet en er is de geest van de wet. Wij vinden de voorgestelde straf buiten proportie aangezien er gesproken wordt van niet-intentioneel gebruik.”