Waals gezin 70 keer geflitst in drie weken tijd door nieuwe flitscamera in Gingelom: “Voor meer dan 6.000 euro boetes”

“Het regent boetes in mijn brievenbus”, vertelt Anne uit Hannuit. “Woensdagochtend alleen al 20! Eerst had ik moeite om te begrijpen waar we juist waren geflitst: mijn familieleden en ik (die gebruikmaken van vier verschillende wagens, red.) nemen altijd dezelfde route om naar het werk te gaan, en we hadden nog nooit boetes gekregen. Maar we realiseerden ons – helaas een beetje te laat – dat er net een nieuwe trajectcontrole was geïnstalleerd in Gingelom, waar je maximaal 70 kilometer per uur mag rijden. Een kort stukje, omringd door velden, dat we moeten nemen om de E40 te bereiken. We rijden daar verschillende keren per dag voorbij, en we brengen nooit iemand in gevaar!”

De eerste overtreding van het gezin werd vastgesteld op 4 maart, maar het duurde 23 dagen alvorens ze een eerste boete in de bus kregen. In die periode werden ze ongeveer 70 keer geflitst. “Ik ben de tel kwijtgeraakt”, aldus de vrouw. “De boete varieert naargelang de vastgestelde snelheid (tussen 73 en 97 km/u, red.), maar ze schommelen tussen 67 en 213 euro. In totaal ligt hier dus voor 6.000 euro aan boetes!”

Verschillende buren van Anne ondergingen hetzelfde lot, al spant haar gezin wel de kroon. “We zijn met een half dozijn mensen het slachtoffer, ook al blijf ik de grote winnaar. Zelfs de postbode moet er om lachen, hij grapte dat een extra verdeelbak moest laten aanrukken voor alle rekeningen.” De vrouw en haar buren hebben een advocaat ingeschakeld in een poging om de boetes aan te vechten.