Bashir Abdi plant aanval op Belgisch en Europees record 10.000 meter tijdens Memorial Van Damme

Abdi zal in het Koning Boudewijnstadion trachten onder 26:46.57 te finishen. Dat is de chrono die de Engelsman Mo Farah in 2011 liep tijdens een Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene. Het Belgische record staat sinds 1999 op naam van Mohammed Mourhit met 26:52.30, gelopen in Brussel overigens.

Abdi’s persoonlijke record bedraagt 27:24.41 en zette hij in juni 2021 neer op een European Cup in het Engelse Birmingham. Abdi verbeterde in 2020 tijdens de Memorial al het Belgisch uurrecord (21.322 meter), in een race waarin Mo Farah het wereldrecord aanscherpte (21.330 meter).

© BELGA

Gevaert kon donderdag al de komst bevestigen van zes wereldtoppers. Naast de Belgische boegbeelden Abdi en tweevoudig olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam, zullen ook de Zweedse polsstokspringer Mondo Duplantis, de Noorse middellangeafstandsloper Jakob Ingebrigtsen, de Oekraïense hoogspringster Yaroslava Mahuchikh en de Amerikaanse hordespecialiste Sydney McLaughlin naar het Koning Boudewijnstadion afzakken. Op de meetingaffiche voor de 47e editie prijken overigens de gezichten van Abdi, Duplantis en Mahuchikh.

De Memorial Van Damme is dit jaar de veertiende en voorlaatste afspraak in de Diamond League. Daarna volgt nog de finale in het Amerikaanse Eugene (16-17 september). Er staan in Brussel vijftien Diamond League-disciplines op het programma, vijf bij de mannen (200, 400, 800 en 1.500m en polsstokspringen) en tien bij de vrouwen (100, 200, 400, 1.500 en 5.000m, 400m horden, hoogspringen, hink-stap-springen, kogelstoten en speerwerpen). De 10.000m van Abdi opent de avond.

Daarnaast zal ook traditioneel een ‘Urban Memorial’ worden georganiseerd. Voor de competitie in het kogelstoten wijkt men op donderdag 7 september waarschijnlijk uit naar het De Brouckèreplein.

© BELGA

Mahuchikh wil persoonlijk record springen

De Oekraïense hoogspringster Yaroslava Mahuchikh was donderdag te gast op de voorstelling van de 47e editie van de Memorial Van Damme, die op 8 september gehouden wordt.

De Oekraïense hoogspringster heeft mooie herinneringen aan de Memorial van Damme. “Vorig jaar gaven de supporters me een ongelooflijk gevoel, doordat ze bij elke sprong in hun handen klapten. Bij mijn eerste deelname sprong ik meteen de beste wereldjaarprestatie en brak ik mijn persoonlijk record van 2m05 en dat op het einde van het seizoen. Ik kijk alvast uit naar de volgende editie in september.” De Oekraïense Europees kampioene deed vervolgens nog drie pogingen op 2m10, de wereldrecordhoogte, maar faalde. Met die 2m05 evenaarde ze ook haar nationaal record en het meetingrecord. Dit jaar wil de bronzen medaille van de Olympische Spelen in Tokio 2020 op de Memorial opnieuw haar persoonlijk record breken en eventueel het wereldrecord aanvallen.

Sinds de oorlog in Oekraïne begin vorig jaar uitbrak, is Mahuchikh nauwelijks thuis geweest en is trainen er al helemaal geen optie. Daarom traint en verblijft de Oekraïense hoogspringster sinds begin dit jaar in het Limburgse Heusden-Zolder. Ze werkt er haar trainingen af in de Golazo Arena. “Nu dat ik in België train en woon, voelt de Memorial als een thuiswedstrijd. Maar door de situatie thuis kan ik mij moeilijk 100 procent focussen.”

Begin vorige maand werd Mahuchikh Europees kampioene indoor. Sindsdien traint ze veel en ging ze op trainingskamp in Spanje om haar lichaam voor te bereiden op de hitte van de eerste Diamond League-meetings in het Qatarese Doha en het Marokkaanse Rabat.