Jonathan Lardot moet finale Croky Cup in goede banen leiden

De 39-jarige Lardot was in 2018 al eens scheidsrechter in de Bekerfinale tussen Racing Genk en Standard, die de Luikenaars met 0-1 wonnen na verlengingen. Dit seizoen was hij scheidsrechter in 21 competitieduels, waaronder in twee duels van Antwerp en evenveel van KV Mechelen.

Mechelen mikt in zijn zevende finale op een derde beker, Antwerp hoopt in een vijfde finale op een vierde cup. Het duel is een heruitgave van de legendarische Bekerfinale van 1992. Toen won de Great Old na strafschoppen. Een jaar later was Antwerp de laatste Belgische club in de halve finales van een Europese Beker. In de Europacup II stoomden ze voorbij Spartak Moskou naar de finale op Wembley, die met 3-1 verloren werd van het Parma van Georges Grün.