Amper 21-jarige Tongenaar aangestuurd vanuit Maastricht om heroïne te dealen

Op 1 maart dit jaar betrapte politie LRH de volledig in het zwart geklede verdachte op heterdaad. Nadat agenten zagen dat de twintiger contact had met een afnemer, gingen ze over tot controle. De verdachte bleek in het bezit te zijn van ruim 70 gram heroïne, enkele grammen cannabis en een hoeveelheid cocaïne. Daarnaast had hij een plooimes op zak en een gsm met enkel het nummer van zijn opdrachtgever in. “Heroïne is een pest in de samenleving. De gevolgen van het gebruik zijn zeer zwaar. Ik vorder 22 maanden cel en 8.000 euro boete”, sprak de procureur donderdag in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Bekende bij justitie

Vorige week was de jongeman, die intussen terug bij zijn moeder woont, ook al moeten verschijnen voor de Tongerse rechtbank. Voor een diefstal in een bakkerij, verboden wapenbezit, het plunderen van een automaat, een burenruzie en drugshandel is nog eens achttien maanden cel tegen hem gevraagd. De hulpdiensten waren toen moeten tussenkomen omdat zijn vijftienjarige vriendin bewusteloos raakte na het gebruik van drugs.

Zijn advocaat Kristof Driesen hamerde erop dat de Tongenaar nood heeft aan “controle, controle en controle. Als we op veertig maanden cel in totaal uitkomen, moet hij sowieso naar de gevangenis. Daar komt hij in contact met personen die niet koosjer zijn. Naïeve mannekes zoals hem zullen voor alles moeten opdraaien. Net zoals zijn opdrachtgever in Maastricht beoogd had. Ik vraag om straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen.”

Vonnis op 25 mei.