Jeroen Meus maakt vergeten groenten: risotto met kervelwortelen, pastinaakstoemp en gemarineerde rode kool

Voor de reductie: Meet de hoeveelheden witte wijn, water en witte wijnazijn (of ciderazijn) af. Giet het mengsel in een hoge pan. Pel de sjalotten en snijd ze grof. Kneus de teentjes knoflook. Doe de tijm, de laurier en de peperbollen in de pan. Vervolgens gaan ook de stukken sjalot en de knoflooktenen erbij. Laat het kruidige mengsel op een zacht vuur inkoken, tot er slechts een derde van de oorspronkelijke hoeveelheid overblijft.

Voor de pastinaakstoemp: Schil de aardappelen en kook ze gaar in water met een snuif zout. Schil de pastinaken met de dunschiller. Verwijder de top en het steelstukje. Snijd de groente overlangs in dikke repen en vervolgens in kubusjes van ongeveer 1 cm dik. Smelt een klont boter in een ruime stoofpot op een matig vuur. Stoof er de blokjes pastinaak in. Roer regelmatig. Pel de sjalotten, snijd ze in grove stukjes en roer ze door de blokjes pastinaak. Laat de blokjes pastinaak een beetje kleuren. Schenk er na zo’n 10 minuten een bodempje water bij, tot de groenten half onder staan. Zet het deksel op de pot. Laat de groenten nog 5 minuten garen. Neem daarna het deksel weg en laat de grootste hoeveelheid vocht verdampen. Spoel de verse kruiden. Snipper de blaadjes dragon, bieslook, kervel en peterselie zeer fijn. Gebruik hiervoor een scherp koksmes. Zet de kruiden even opzij. Voeg de gekookte aardappelen bij de gare blokjes pastinaak. Druk de grootste stukken aardappel een beetje plat. Schenk een scheut melk bij de stoemp. Breek er een eitje in, voeg een flinke klont boter toe en roer. Voeg naar smaak wat zout toe.