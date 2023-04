Diepenbeekse eekhoornfotograaf Niki vertelt over eekhoorns op Kroatische televisie

De Diepenbeekse eekhoornfotograaf Niki Colemont is recent op televisie geweest in... Kroatië. Daar mocht hij samen met Nederlander Geert Weggen uitleggen hoe je eekhoorns als model kan gebruiken en waarom de beestjes nu net zo interessant zijn.

In maart 2022 heeft nam de Kroatische presentator Robert Knjaz contact op met Diepenbekenaar Niki Colemont, die intussen in Genk woont. Kjnaz presenteert het programma Pametan kao vrana hrabar kao jež, of in het Nederlands: ‘Slim als een kraai, dapper als een stekelvarken’.

Via Instagram vroeg hij Knjaz de Limburgse eekhoornfotograaf of hij wilde meewerken aan de aflevering over eekhoorns. Iets waar Niki graag op in ging. Samen met Nederlander Geert Weggen gaf hij meer uitleg over hoe hij eekhoorns als model gebruikt en waarom net die diertjes zo interessant zijn. De uitzending was vorige week te zien op de Kroatische televisie.