Belgische economie groeide in eerste kwartaal met 0,4 procent, inflatie duikt onder 6 procent

De Belgische economie groeide in de eerste drie maanden van het jaar met 0,4 procent in vergelijking met de drie maanden daarvoor. Dat blijkt uit een eerste raming door de Nationale Bank.

De economische activiteit in de industrie nam wel af, met 0,6 procent. In de diensten versnelde de bedrijvigheid dan weer, met 0,7 procent. De bouw kende een stijging van de toegevoegde waarde van 0,4 procent.

Inflatie duikt onder de 6 procent

De inflatie is na een eenmalige opwaartse knik in maart dan weer opnieuw gedaald in april. De stijging van de levensduurte in ons land klokte af op 5,6 procent, tegenover 6,67 procent in maart. Dat meldt Statbel.

Vooral motorbrandstoffen, groenten, fruit, vlees, vloeibare brandstoffen en hotelkamers dreven de inflatie op in april. Elektriciteit, aardgas en in mindere mate buitenlandse reizen en citytrips gaven tegengas en hadden een verlagende impact op het inflatiecijfer van deze maand. De inflatie voor voeding, alcoholische dranken incluis, kwam uit op 16,64 procent tegenover 17,02 procent in maart. Voeding neemt ruim de helft van het inflatiecijfer van 5,6 procent voor de rekening.

De inflatie zonder energieproducten daalde tot 9,02 procent tegenover 9,25 procent in maart. Energie werd goedkoper: de inflatie voor energie tekende een minus 17,08 procent op (-10,11 procent in maart). De kerninflatie, zonder energieproducten en onbewerkte voeding, kwam uit op 8,28 procent tegenover 8,57 procent in maart.

In maart was het algemene inflatiecijfer na enkele maanden van daling opnieuw gestegen tot 6,67 procent tegenover 6,62 procent in februari. Het algemene inflatiepeil blijft ondanks de daling in april alleszins zeer hoog in vergelijking met de jaren voor de inflatiepiek. De inflatie zat in 2021 al in fors stijgende lijn, en toen brak in maart 2022 nog de oorlog in Oekraïne uit.