Alex Saaremaa verlengt bij Lindemans Aalst, dat nog twee matchen moet knokken: “Europees ticket is heel belangrijk”

Het seizoen van Lindemans Aalst zit er nog niet op. In twee wedstrijden moet nog gebikkeld worden om het laatste Europees ticket binnen te halen. Guibertin is zaterdag in Schotte de tegenstander. Wint Aalst dit duel dan volgt nog de beslissende wedstrijd – ook weer thuis – op zaterdag 6 mei tegen de winnaar van Menen-Achel.

“Voor ons is dit Europees ticket héél belangrijk”, zegt middenman Alex Saaremaa. “Het zou ons kwakkelseizoen toch nog enige glans geven. Volgend seizoen beginnen wij met een propere lei en Europees spelen is voor elke speler een mooie motivatie.”

De 22-jarige Est is misschien nog het meest gemotiveerd om dat ticket binnen te halen. “Ik ben één van de weinige spelers van deze kern die ook volgend seizoen nog bij Aalst zal spelen. Ik verlengde mijn contract met één jaar. Samen met Robbe Van de Velde en Robin Overbeeke ben ik dus één van de weinige blijvers. Aalst is mijn eerste buitenlands avontuur en dat is zo goed meegevallen dat ik graag mijn handtekening zette onder een verlengd verblijf. De club werkt erg professioneel en de fans zijn fijne mensen die de ploeg enthousiast ondersteunen. Met Christophe Achten kwam er ook een coach die mij het gevoel geeft dat ik hier nog kan groeien. Een club als Aalst zal drie goede middenmannen hebben en ook die concurrentie maakt mij beter en scherper.”

Verlengstuk

De 2m08 lange Saaremaa breit dus met plezier een verlengstuk aan het seizoen. “Twee weken extra trainen en spelen is nu ook niet onoverkomelijk. Toch niet als wij ervoor betaald worden (lacht). Uitblazen na het seizoen zit er echter niet in. Op 1 mei word ik normaal gezien verwacht bij de Estse nationale ploeg om de Golden League voor te bereiden. Dat zal nu wellicht 8 mei worden, maar mijn ploegmaats Tammearu van Roeselare en Treial en Vanker van Maaseik zitten in hetzelfde schuitje.’’

Het duel tegen Guibertin wordt in Schotte alvast ernstig voorbereid. “Wij mogen Guibertin zeker niet onderschatten”, benadrukt Saaremaa. “Voor hen is het een unieke gelegenheid om ook eens van Europees volleybal te proeven. Of Robbe Van de Velde kan spelen is nog een vraagteken. Wij kunnen hem in ieder geval goed gebruiken.’’

Baetens en Hoff weg

Borgworm kondigde ondertussen voor volgend seizoen al de komst aan van Seppe Baetens. Voor spelverdeler Mikkel Hoff is er – ondanks nog een contract van één seizoen – volgend seizoen geen plaats meer in Schotte.