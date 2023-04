Lindsay Lohan deelt foto van haar babybuik

Op het kiekje draagt Lohan een lange, gehaakte jurk met witte en groene accenten en een paar sneakers. Ze poseert voor de spiegel met getuite lippen en toont trots haar bolle buik, die door het patroon van de jurk bijna niet opvalt. (Lees verder onder de foto)

Lohan en haar echtgenoot, zakenman Bader Shammas, kondigden in maart de komst van hun baby aan. Bronnen beweren dat het kindje ergens deze zomer zal geboren worden in Dubai, waar het koppel momenteel woont.

De Mean girls-actrice vertelde eerder in een interview met entertainmentsite TMZ dat ze er erg naar uitkijken om ouders te worden. “We zijn heel enthousiast over de komst van ons nieuwe familielid en we kijken uit naar dit volgende hoofdstuk van ons leven”, klonk het.