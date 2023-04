Voorlopige deelnemerslijst Giro d’Italia 2023: blikvanger Remco Evenepoel krijgt te duchten concurrentie

Van zaterdag 6 mei tot en met 28 mei zijn alle ogen (weer) gericht op Remco Evenepoel. Dan doet de wereldkampioen in de Giro d’Italia immers een gooi naar zijn tweede eindzege in een Grote Ronde, na de Vuelta van vorig jaar. De kopman van Soudal - Quick-Step is dan ook dé blikvanger op de deelnemerslijst, al komen er nog heel wat grote namen en te duchten concurrenten aan de start.*