Jean en Angelina zijn 50 jaar getrouwd

Pelt

In buurthuis Damsheide in Pelt vierden Jean Brouwers en Angelina Pellens uit de Bienderstraat hun gouden huwelijksverjaardag. Samen met hun drie kinderen, kleinkinderen, buren en vrienden klonken ze op deze feestelijke gebeurtenis. Een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen bracht de felicitaties namens gemeente en het koningshuis over aan het gouden echtpaar. (gn)