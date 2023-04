Zussen vieren samen hun gouden huwelijk in Pelt

Op 12 februari 1973 stapten Frans Rutten en Maria Palmans in het huwelijksbootje. Vijftig jaar later wonen zij gelukkig samen in de Rooie Pier. Op 24 augustus 1973, enkele maanden later, volgden Johan Tielemans en Ursula Palmans hun voorbeeld door elkaar het jawoord te geven. Zij wonen in Heikant.

Als zussen en hartsvriendinnen vierden Maria en Ursula samen hun gouden bruiloft met de kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen. Dat deden ze onder een voorzichtig lentezonnetje op de Achterkolis in Pelt. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen overhandigde welgemeende felicitaties namens het gemeentebestuur en het Koningshuis.(gn)