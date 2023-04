Alfonsine en Justin zijn 60 jaar getrouwd: “Samen van het leven genieten houdt hen jong”

Op 25 april 1963 gaven Justin Bartholomevis (81) en Alfonsine Wintmolders (82) elkaar het jawoord in Kozen. Exact 60 jaar later mochten ze opnieuw in Kozen hun diamanten huwelijksverjaardag vieren.

Veel lachende gezichten in de Dorpsstraat op dinsdag 25 april. Justin en Alfonsine kregen er heel wat vrienden en familie over de vloer, waaronder de twee oogappels van het diamanten paar: dochter Jacqueline en kleindochter Jolien. Ook de burgemeester kwam langs met gelukwensen en een cadeautje.

Justin werkte heel zijn leven in de wegenbouw bij het toenmalige bedrijf Kumpen. Alfonsine zorgde als huisvrouw voor hun enige dochter Jacqueline. Toen die wat groter werd, ging Alfonsine aan de slag in het toenmalige Sint-Annaziekenhuis in Sint-Truiden. Daar sprong ze bij op de afdeling geriatrie en hielp ze in de keuken en bij de bediening.

Koersfiets

In hun vrije tijd reisden Justin en Alfonsine graag, bijvoorbeeld om in de bergen te gaan wandelen. Het koppel ziet graag planten, wat zich onder meer uit in het lidmaatschap van de club De Cactusvrienden. Samen met zijn wielervrienden trok Justin er ook graag op uit. Vandaag heeft hij geen koersfiets meer, maar fietsen doet hij nog altijd. Alfonsine is heel geëngageerd en is al heel lang lid van Ferm, destijds nog KVLV. Ook was ze in het verleden jarenlang voorzitster van de seniorenraad van Nieuwerkerken.

Het sociale paar heeft daarnaast nog veel vrienden. Op donderdag hebben ze bijvoorbeeld een wekelijkse afspraak om bij te praten in café de Panderosa. Zaterdag is dan weer de vaste marktdag. Echt veel gewinkeld wordt er dan niet, want ook hier gaan ze op een vaste stek altijd iets drinken met goede kennissen. Samen genieten van het leven, dat houdt het diamanten koppel duidelijk jong.