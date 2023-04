Maasmechelen

In de jaren negentig was het in Limburg nog niet echt ingeburgerd om even de telefoon te pakken voor een pizza aan huis. André Stefani uit Maasmechelen zou daar snel verandering in brengen. De opmerkelijke ondernemer uit het Maasland startte zijn eigen ramen- en deuren bedrijf en opende zelfs kortstondig een shoppingcentrum.