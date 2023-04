Vrouwenploeg van Arsenal ontsnapt aan drama wanneer vliegtuig in brand schiet

Er zijn weinig betere vrouwenploegen in de wereld dan Arsenal. Maar de Gunners ontsnapten afgelopen weekend aan een drama toen hun vliegtuig in brand schoot.

De ploeg van onder anderen de Nederlandse topspits Viviane Miedema en de Engelse Beth Mead speelde zaterdag in Duitsland de heenwedstrijd in de halve finales van de Champions League. Tegen Wolfsburg kwamen ze op een dubbele achterstand, maar sleepten de Gunners nog een goeie uitgangspositie uit de brand met een 2-2 gelijkspel.

Arsenal stapte dus tevreden het vliegtuig op voor de terugvlucht naar Londen. Maar toen liep het even mis. Er vloog een vogel in één van de motoren van de Boeing 737 van een Maltese luchtvaartmaatschappij tijdens het opstijgen vanaf de luchthaven van Braunschweig.

“Ons toestel kreeg een technische issue in Duitsland”, aldus de Engelse ploeg. “Daardoor moesten we in Wolfsburg blijven overnachten alvorens een dag later dus pas terug te vliegen naar Londen. We willen iedereen aan boord en van de luchthaven bedanken voor hun assistentie.”

Niemand raakte gewond bij het voorval. De speelsters werden van de Boeing gehaald en naar een nabijgelegen hotel gevoerd. Op 1 mei spelen ze de terugmatch tegen Wolfsburg.